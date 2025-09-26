ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Любовен хороскоп за зодиите през октомври, бъдете готови за развод
3 октомври
3 октомври е ден на кармичен обрат във взаимоотношенията. Тогава стари любовни модели ще изплуват на повърхността. Това е шанс съзнателно да се освободите от това, което вече не носи полза и удовлетворение. Особено важно е да не се вкопчвате в взаимоотношения, изградени върху чувство за дълг. Любовта изисква свобода, а не жертва.
6 до 8 октомври
Това е период на дълбочина, признания и облекчение. Тогава започва транзитът на Меркурий през Скорпион, създавайки определени условия разговорите да станат остри, но честни. Взаимните заяждания могат да ескалират в конфликти, но от друга страна, това е период на разкриване на тайни и емоционално прочистване.
На 7 октомври е пълнолунието в Овен, което ще покаже, че решенията вече не могат да се отлагат. Предстои кулминация на чувствата, изборите и откровенията. В любовта печели този, който се осмелява да бъде автентичен.
8 октомври е добър ден за помирение, благодарност и прости радости. Венера в секстил с Юпитер ще насърчава изпълнението на желанията, романтичното настроение и щедростта.
14 октомври
На 14 октомври Венера навлиза във Везни, образувайки хармонични аспекти с ретрограден Плутон и ретрограден Уран (14 и 15 октомври). Това са дни на неочаквани и щастливи срещи, нови съюзи и дълбоки трансформации. Любовта се превръща в сила за обновление. Започва благоприятен период в продължение на 4 седмици, подходящ за сключване на брак и формализиране на всякакви съюзи.
17 октомври
На този ден Слънцето ще е в напрегнат аспект с Юпитер. Тогава ще е важно да приоритизирате ресурсите си, да не се надценявате във връзките, но и да не се криете, ако сърцето ви копнее за любов.
18-23 октомври
Това ще са дни, които ще Ви е трудно да се справите с ревността. Възможни са драми и скандали. Лилит, Марс и Меркурий в Скорпион гарантират разгорещени страсти, разкрития и предателства. Връзките ще са сложни, маските падат, разкривайки истината. Процедурите по развод са възможни, ако се подготвят от дълго време. Но не забравяйте, че чрез кризите идва и прочистване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1428
|предишна страница [ 1/238 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
10:26 / 25.09.2025
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS