|Любо Киров: Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целенасочено да няма смърт
Певецът споделя, че е успял да са спаси от грешките, които може да допусне човек заради славата, като например това да си повярва много. Въпреки това той не смята себе си за праведен, така както всеки човек допуска грешки. Важното е човек да не продължава да повтаря грешките си, допълни той пред NOVA.
"Винаги съм смятал музиката ми за по-добра от мен като личност. Аз се спасявам с моите песни. Тя е като нещо, спуснато отгоре, което спасява и този, който пее и този, който слуша", сподели певецът.
Киров не смята обаче, че сред българските песни няма такава, която да е достигнала до световни висини.
Певецът сподели, че преди време е призовал за прозрачност при печалбите от билети и смята, че това е важно, защото така се прави в цял свят.
За лошите страни на славата той смята, че това е да се опитваш да угодиш на очакванията на другите.
Певецът сподели още, че е открил вярата като ученик. "Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целенасочено да няма смърт. Вярата ми предложи това. Има тяло, което остарява, но духът и душата се връщат там, откъдето са дошли. Затова съм по-смел от другите, които не са вярващи. Да нямаш страх от този живот е изключителна свобода", разказа той.
Той сподели още, че е получил от Господ всичко, което е поискал. Любо Киров казва, че всичко в живота му е имало смисъл. Така се казва и неговата биография – "Всичко е имало смисъл". Той вярва, че пътят му е бил такъв, какъвто трябва да бъде.
Любо Киров разказа за националното си турне и предстоящия концерт в НДК посветени на 25 години на сцената.
Според него най-голямото чудо в живота е "да се променяме и да имаме волята да се справяме със себе си".
