|Любо Киров: Аз без нея не пея фолклор
"Трябва да се държим в добра форма, защото не спираме с участията. Нужно е добро състояние и на тялото, и на духа", заяви певецът по време на участието си в "Преди обед" по bTV.
Заедно с него в студиото бе и фолклорната изпълнителка Нина Николина, с която са коментатори.
"На диета чак не, но декември е много интензивен като работа за нас. Нямаме много време за ядене. На Бъдни вечер постих, а след това си хапнах спокойно", сподели Нина.
Любо Киров подчерта, че общата им народна песен "Море пиле" е изцяло заслуга на Нина.
"Аз без нея не пея фолклор", сподели още любимият на хиляди българи певец.
