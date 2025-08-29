ИЗПРАТИ НОВИНА
Любимо телевизионно предаване се завръща в ефир след 2 години пауза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40
Любимото телевизионното предаване "България търси талант“ ще стартира в ефира на bTV на 14 септември. Шоуто, което събира цялото семейство пред екрана, ще се излъчва всяка неделя от 20:00 ч. Новият девети сезон на предаването е с мотото "Талантът няма граници“, а Катерина Евро, Галена, Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис ще взимат съдбоносни решения за участниците с всевъзможни умения и странности. 

Тази година, по всеобщо мнение на журито, в ролята на най-стрoгия влиза Цитиридис, който без колебание ще натиска червения бутон на всеки несполучлив опит за творческа изява.

Катето Евро пък е провъзгласена от своите колеги за най-забавна -  "Само започва да говори и на мен ми става смешно. Как го прави...?", пита се Николаос във видео с ексклузивни бекстейдж кадри в Инстаграм профила на шоуто, в което членовете на журито споделят впечатленията си един от друг.

Актьорът Юлиан Вергов е провъзгласен за притежателят на най-черното чувство за хумор, а в певицата Галена виждат категоричен победител, ако се яви като участник в предаването. 

Водещи тази година са Петър Антонов и Александър Кадиев, които със своето непринудено присъствие и постоянни шеги успяват да разсеят и най-тежката предстартова треска на участниците зад кулисите. С нескрита самоирония двамата споделят, че ако се явят на сцената, най-вероятно ще се изложат. 

След двугодишна пауза шоуто отново ще открие и покаже впечатляващи, вдъхновяващи и понякога абсурдни изпълнения, които ще се борят за симпатията на публиката, журито и зрителите.

Предаването ще стартира с най-забавните моменти от кастингите, в които взимат участие таланти с различни умения, хобита, възраст и националности. В края на годината  шоуто ще завърши с големите финали на живо.  

Освен забавление и хубави емоции, "България търси талант“ продължава да следва зелената кауза. Заснемането на новия девети сезон е по всички зелени практики за устойчива телевизионна и филмова индустрия, верифицирани от организацията ALBERT в сътрудничество с BAFTA.


