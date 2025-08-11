ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Любимецът на цяла България днес става на 58
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:37Коментари (0)756
©
Владислав Карамфилов, по-известен като Влади Въргала, е български актьор и режисьор. Роден е през 11 август 1967 г. в Силистра. Завършва НАТФИЗ със специалност "Актьорско майсторство“ за драматичен театър в класа на проф. Стефан Данаилов през 1992 г., след което учи и кинорежисура при Христо Христов, но не завършва. Известен е като един от най-заклетите привърженици на Левски (София).

В началото на 90-те години на 20-и век е поканен от Нидал Алгафари да се присъедини към новопоявилото се студентско предаване "Ку-ку“ и започва да прави първите комедийни скечове в него. Един от образите в които се превъплъщава, е далавераджията Влади Въргала от "Магурата“.

Впоследствие е поканен от Нери Терзиева да прави собствено шоу по Ефир 2, което е кръстено "Коктейлите на Влади“. Тогава Карамфилов напуска "Ку-ку“, но актьорите от двете предавания си гостуват.

През 2011 г. е премиерата на филма му Операция "Шменти капели“, който той прави по своята пиеса "BG-WC – Моят дом е моята крепост“. Владислав Карамфилов е и автор, режисьор и изпълнител на главната роля във филма "Пантуди“. Продуцира музикалната група, съставена от (по-късно вече бивши) затворници "Отряд 13“.

Честит 58-ми рожден ден!


Още по темата: общо новини по темата: 802
11.08.2025 Мария Илиева най-после го показа
11.08.2025 Маги Халваджиян с ново начало
10.08.2025 Билетите свършват
10.08.2025 Била е само с трима мъже в живота си, няма нито една приятелка
10.08.2025 Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, други бяха убити
10.08.2025 Цвети Стоянова бременна от Куката
предишна страница [ 1/134 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 7...
19:54 / 10.08.2025
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, н...
14:09 / 10.08.2025
Микробиолог: Не е доказано, че протеинът от насекоми е безопасен ...
15:03 / 10.08.2025
Ваня Григорова пусна своя нестандартна снимка
09:52 / 10.08.2025
Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, ...
09:11 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Почина Тодор Славков!
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Преброяване на населението 2021 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: