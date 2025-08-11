Любимецът на цяла България днес става на 58

© Владислав Карамфилов, по-известен като Влади Въргала, е български актьор и режисьор. Роден е през 11 август 1967 г. в Силистра. Завършва НАТФИЗ със специалност "Актьорско майсторство“ за драматичен театър в класа на проф. Стефан Данаилов през 1992 г., след което учи и кинорежисура при Христо Христов, но не завършва. Известен е като един от най-заклетите привърженици на Левски (София).



В началото на 90-те години на 20-и век е поканен от Нидал Алгафари да се присъедини към новопоявилото се студентско предаване "Ку-ку“ и започва да прави първите комедийни скечове в него. Един от образите в които се превъплъщава, е далавераджията Влади Въргала от "Магурата“.



Впоследствие е поканен от Нери Терзиева да прави собствено шоу по Ефир 2, което е кръстено "Коктейлите на Влади“. Тогава Карамфилов напуска "Ку-ку“, но актьорите от двете предавания си гостуват.



През 2011 г. е премиерата на филма му Операция "Шменти капели“, който той прави по своята пиеса "BG-WC – Моят дом е моята крепост“. Владислав Карамфилов е и автор, режисьор и изпълнител на главната роля във филма "Пантуди“. Продуцира музикалната група, съставена от (по-късно вече бивши) затворници "Отряд 13“.



Честит 58-ми рожден ден!