|Любимецът на цяла България днес става на 58
В началото на 90-те години на 20-и век е поканен от Нидал Алгафари да се присъедини към новопоявилото се студентско предаване "Ку-ку“ и започва да прави първите комедийни скечове в него. Един от образите в които се превъплъщава, е далавераджията Влади Въргала от "Магурата“.
Впоследствие е поканен от Нери Терзиева да прави собствено шоу по Ефир 2, което е кръстено "Коктейлите на Влади“. Тогава Карамфилов напуска "Ку-ку“, но актьорите от двете предавания си гостуват.
През 2011 г. е премиерата на филма му Операция "Шменти капели“, който той прави по своята пиеса "BG-WC – Моят дом е моята крепост“. Владислав Карамфилов е и автор, режисьор и изпълнител на главната роля във филма "Пантуди“. Продуцира музикалната група, съставена от (по-късно вече бивши) затворници "Отряд 13“.
Честит 58-ми рожден ден!
