Красимир Радков е български комик. Роден е на 24 април 1971 г. във Враца, където завършва езикова гимназия с испански език. Първите си стъпки в театъра прави в младежката театрална група "ТЕМП. Дипломира се във ВИТИЗ през 1994 г. в класа по актьорско майсторство за куклен театър на проф. Николина Георгиева.

От 1995 до 2000 г. работи в Драматичния театър – Враца, а от 2000 – в Сатиричния театър "Алеко Константинов“. Има над 30 роли с две номинации за Аскеер. През 2003 г. участва във филма от САЩ – "Аз съм Дейвид“ на режисьора Пол Фейг.

От 2004 до 31 юли 2019 г. работи в "Шоуто на Слави“ и в театър Мелпомена. В "Шоуто на Слави“ Радков прави много скечове както на измислени герои, така и на съществуващи личности. Играе еднакво добре и мъжки, и женски роли.

През 2012 е член на журито на "България търси талант“. От 8 ноември 2019 г. води шоуто "Вечерта на Северозапада“ по 7/8 ТВ заедно с Борис Солтарийски и Георги Милчев-Годжи, а от март 2020 до 28 февруари 2021 г. води рубриката "Златната рибка“ във "Вечерното шоу на Слави Трифонов“ по същата телевизия. От 17 до 25 юли 2020 г. е жури в конкурса "Мис Левски Г“, който също е рубрика в шоуто.

От 11 септември 2021 г. е водещ на "Маскираният певец“ по Нова ТВ, заедно с Герасим Георгиев-Геро. На 16 май 2022 г. печели юбилейният сезон 10 на "Като две капки вода" по Нова ТВ.

Водещ е на четвъртия сезон на Един за друг през 2023 г. заедно с Емил Чолаков и жена му Станислава Ганчева по Нова ТВ

През 2024 г. заедно с Алекс Раева водят "Dancing Stars“ по bTV, както и "Бягство към победата“ с Ивет Горанова и Станислава Ганчева.