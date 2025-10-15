Любимец на цяла България днес става на 52

© Енчо Керязов е световноизвестен цирков акробат и еквилибрист. Роден е на 15 октомври 1973 г. в Елхово. Майка му и баща му са учители. Започва да се занимава с акробатика на 6-годишна възраст. Завършва спортно училище. Става майстор на спорта и влиза в националния отбор на България по акробатика. По-късно става цирков акробат и гастролира в Австрия, Германия, Финландия, Великобритания, Испания и други държави в Европа. След 2000 година започва самостоятелна кариера на еквилибрист.



Званието "Сребърен клоун“ от световния цирков фестивал в Монте Карло през 2007 г. му помага да подпише седемгодишен контракт с най-престижния цирк на Евросъюза – "Ронкали“; така става най-скъпоплатеният наш цирков артист.



Основава фондация "Енчо Керязов“ (2010), която проследява развитието на млади таланти в България, като ежегодно присъжда и връчва награди. През 2021 година официално прекратява кариерата си след повече от четирийсет години пред публика и трийсет години на сцена.



През юли 2021 година наградите на фондацията се провеждат за десети път. Юбилейното издание "Нощ на звездите“ се осъществява на Античния театър в Пловдив заради пандемичната обстановка. Този път са наградени талантите на десетилетието. Сред тях е бъдещият сребърен медалист от параолимпийските игри в Токио Християн Стоянов.