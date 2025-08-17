Любимата певица на Слави Трифонов днес стана на 39

© Невена Цветанова Цонева е българска певица. Родена е на 17 август 1986 г. в град Севлиево. Тя е победителката в първия български конкурс Мюзик Айдъл. През ноември 2007 г. излиза първият ѝ албум със заглавие "Без страх“. През 2010 г. основава собствена музикална компания "Севънтийн“. През декември 2014 г. излиза дуетът ѝ с Миро – "Всичко, което искам“. През 2019 г. е беквокал в песента на Криско "Благодаря ти“.



Певицата има дългогодишна връзка с барабаниста на Ку-Ку бенд – Венелин Венков. На 27 септември 2016 г. се ражда и първото им дете – Александър.



От 19 юни 2017 г. Невена е вокал на Ку-Ку бенд в Шоуто на Слави. През 2020 г. играе ролята на Булката във втория сезон на "Маскираният певец“, където завършва на второ място.



Честит 39-и рожден ден на прекрасната Невена Цонева!