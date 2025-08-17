ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любимата певица на Слави Трифонов днес стана на 39
Певицата има дългогодишна връзка с барабаниста на Ку-Ку бенд – Венелин Венков. На 27 септември 2016 г. се ражда и първото им дете – Александър.
От 19 юни 2017 г. Невена е вокал на Ку-Ку бенд в Шоуто на Слави. През 2020 г. играе ролята на Булката във втория сезон на "Маскираният певец“, където завършва на второ място.
Честит 39-и рожден ден на прекрасната Невена Цонева!
