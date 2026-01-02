ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любимата на Рачков: Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво!
Днес е последният ден на това място, което 10 години наричах дом. Изградих го с толкова много любов. Тук мина цялата ми бременност, тук Кари направи първите си крачки, проговори и порасна пред очите ми.
Сърцето ми е пълно с благодарност за всеки спомен, смях и сълзи. И ето, че идва моментът — не да затворя страница, а да затворя цяла книга и с трепет да отворя нова.
Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво.
