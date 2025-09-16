ИЗПРАТИ НОВИНА
Любима водеща се завръща ударно на екран
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:46
© Фейсбук
Голяма светска бомба гръмна в премиерата на трейлъра на новото риалити по bTV, което започва тази вечер - "Трейтърс". Събитието се проведе в мол "Парадайс", като на него присъстваха всички бъдещи участници. Там стана ясно, че водещата Деси Стоянова се завръща ударно на екран.

Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат".

“Нямам търпение да видя какво ще предложи това предаване. Сигурна съм че зрителите и дори самите участници има много да се изненадват. Въпросите за доверието и предателството са много същности въпроси за всеки един човек. Дори когато всичко е игра, решенията, които взимаш, оставяш следа в теб", каза Стоянова.

“Радвам се, че ще мога са говоря с участниците какво са преживяли, какво им се е случило, кои са хората които са ги предали", завърши тя, цитирана от Блиц.

Деси Стоянова беше част от екипа на bTV в продължение на общо 17 години. От 2002 до 2007 г. тя е репортер в нюзрума на медията, където се занимава предимно с политическа журналистика. Създава и документални филми, отличени с престижни награди. През февруари 2012-та става водеща на "Преди обед" и така 12 години.

След напускането на "Преди обед" Деси Стоянова се отдаде на обучения по медийни и презентационни умения. Тя организираше курсове под наслов "Бъди гласът, който се отличава".

Стоянова се посвети изцяло на бизнес начинанието, което развива от години – курсове за комуникация и поведение пред камера, насочени към бизнесмени, магистрати и политици.


