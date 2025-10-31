Любима българска актриса днес става на 61

© Светлана Янчева Янчева е българска актриса. Родена е в Бургас на днешния 31 октомври през 1964 година. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Николай Люцканов през 1986 г.



Работила е в Драматично-куклен театър "Васил Друмев“ Шумен, Нов драматичен театър "Сълза и смях“, театър "Сфумато“ и Театър 199.



Първата проява в киното, която ѝ носи широка популярност, е главната роля във филма на режисьора Петър Попзлатев "Аз, Графинята“ през 1989 г. Известна е с участието си във филмите "Нещо във въздуха“ (1994 г.), "Подгряване на вчерашния обед“ и "Разследване“ през 2006 г. и други.



Добре позната е с многото си роли на софийски театрална сцени, между които в Народния театър "Иван Вазов“ и Малък градски театър "Зад канала“. В нашумелия сериал "Вина" изигра ролята на игуменката Пелагия.



Честит рожден ден на прекрасната Светлана Янчева!