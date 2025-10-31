ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любима българска актриса днес става на 61
Работила е в Драматично-куклен театър "Васил Друмев“ Шумен, Нов драматичен театър "Сълза и смях“, театър "Сфумато“ и Театър 199.
Първата проява в киното, която ѝ носи широка популярност, е главната роля във филма на режисьора Петър Попзлатев "Аз, Графинята“ през 1989 г. Известна е с участието си във филмите "Нещо във въздуха“ (1994 г.), "Подгряване на вчерашния обед“ и "Разследване“ през 2006 г. и други.
Добре позната е с многото си роли на софийски театрална сцени, между които в Народния театър "Иван Вазов“ и Малък градски театър "Зад канала“. В нашумелия сериал "Вина" изигра ролята на игуменката Пелагия.
Честит рожден ден на прекрасната Светлана Янчева!
