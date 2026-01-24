Люба Пашова към Драго Чая: Обичам те!

© Фейсбук Журналистката Люба Пашова поздрави за рождения ден своя колега и близък приятел Драгомир Драганов. Към пожеланието за рождения му ден тя допълни и две снимки от архивите на БНТ, когато и двамата са работили там:



Имам грях към него. Той към мен няма. Никога в тоя живот вероятно няма да работим заедно, защото на петата минута, когато говорим за работа, стигаме до скарване. Не си спомням кога и как сме се запознали по коридорите на БНТ … Вероятно е било през Балканската някъде.



И сега да ви кажа защо 24/7 съм негова и в тоя, и в другия живот. Той никога не ме предаде. Той е най-смелият човек, когото познавам. Той е енциклопедия. С него и пея и плача. С него продължавам. Честит рожден ден, градски! Обичам те!



Драгомир Драганов е роден на 22 януари 1971 г. в София. Завършва 95 СОУ "Проф. Иван Шишманов“ в София, а по-късно учи и в Софийския университет, специалност "Предучилищна педагогика“.



