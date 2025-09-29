Лъжливи слухове достигнаха актьор и участник в риалити

© След първия епизод на новото риалити шоу на Би Ти Ви "Traitors: Игра на предатели" в социалките се появиха твърдения, че актьорът Иван Юруков е участвал с цел да събере средства за свой филмов проект, наречен "Момичето с ябълките".



Юруков категорично отрича тези версии: "Не е истина. Това са скалъпени неща“, сподели актьорът.



Юруков е едно от най-разпознаваемите лица на Народния театър и добре познат от телевизионния екран. До този момент той последователно е избягвал участия в риалити формати, което направи "Traitors: включването му в Игра на предатели" особено изненадващо. Артистът се е появявал само в "Като две капки вода" през 2018 г.



Престоят му в шоуто за предатели и праведни се оказва кратък. Иван Юруков стана първият елиминиран участник още след първия конклав (събрание на предателите, които избират да елиминират един от праведните). Причина за това е неговата наблюдателност - качество, което му помага на сцената, но в играта се оказа уязвимо. По време на излъчването на предатели сред участниците той забеляза, че един от групата - Даниел Бачорски, се изчервява в напрегнати моменти. Иван веднага осъзна, че бизнесменът е избран за предател. В опит да се спаси артистът дори попита Бачорски дали ще го пощади, но този ход само ускори развръзката и неговата елиминация. Сред участниците има трима "предатели“, чиято задача е да не бъдат заподозрени и да се задържат в играта. От друга страна, "праведните“ имат за цел да наблюдават реакции и поведение, които биха издали лъжците.



Веднага след излъчването на епизода започнаха публикации, свързващи участието му с филмов проект. Според материалите Иван Юруков възнамерявал да вложи хонорара си в реализацията на собствен проект. Актьорът подчертава, че това е само слух и няма никаква връзка между риалити формата и личните му киноамбиции, пише "България Днес".