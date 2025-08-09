ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Луиза Григорова: Вече нищо не изглежда далечно и невъзможно
В публикацията тя разкри, че през последните месеци е направила много промени в живота си, които приема като стъпки в правилната посока.
"В последните месеци направих много промени в живота си, вярвам за добро, а и така се усещам за момента. Това, което все повече откривам е, че щастието е в баланса. Често го чувате това за осъзнатото живеене, за баланса, за приемането и може да ви звучи като клише, но не е, особено когато започнете да вървите по такъв път, животът така хубаво се осветява пред очите ви, че вече нищо не изглежда далечно и невъзможно. Благодарна съм всеки ден!", написа Луиза.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 793
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:11 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
15:02 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне
14:05 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
07:20 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS