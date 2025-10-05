ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На фокус"
На мястото на титулярната водеща в студиото седна продуцентът на предаването - Симеон Белев.
Причината за отсъствието на Крумова все още не е известна. Това не е първият път, в който тя липсва от ефир и колегата ѝ по спешност я замества.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1581
|предишна страница [ 1/264 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
14:33 / 05.10.2025
Радост Тодорова: Децата ми умряха, а лекарката каза, че отива на ...
13:21 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери...
12:51 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевиз...
08:51 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия ...
21:34 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS