|Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
Всичко започна с леко притеснение от страна на водещата, която заекна при представянето на популярния актьор, сякаш не беше сигурна как точно да произнесе името му. Това провокира Рачков да реагира мигновено и с типичния си хумор той отсече: "Аз съм Зуека!".
Лора Крумова не успя да се сдържи и избухна в смях. Малко по-късно актьорът реши да "върне топката" и да подразни водещата с нова шега:
"Аз много те харесвам... Венета! Ще ми гледаш на ръка след предаването".
Лора също се включи в закачките и пусна своя иронична реплика по адрес на Райкова, която от години е свързвана с духовни и езотерични теми:
"Книгата ми за черната магия – другата неделя!".
Така в рамките на няколко минути студиото се превърна в арена на импровизиран хумористичен скеч, в който закачките бяха насочени към Венета Райкова, пише "България Днес".
