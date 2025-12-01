Лора Караджова роди, показа бебето и го назова по име!

© След като стана ясно, че тази Коледа за семейството на Йордан Караджов ще е особено вълнуваща заради новината, че дъщеря му Лора ще става майка за трети път, ето, че голямото събитие е вече факт!



"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола. Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш. И не много да ревеш!", написа щастливата майка.