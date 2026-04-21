Звездата от хитовите сериали "Братя“ и "Ком-Емине“ Лора Христова развълнува хиляди свои последователи в социалните мрежи с изключително лична и емоционална история. Актрисата сподели за новото попълнение в семейството си – малката Бамби, чиято съдба е била на косъм от трагедията.

Лора използва трибуната си, за да припомни колко е важно да пазим доброто в себе си в свят, който често проявява необяснима жестокост.

От "нищото“ до уютния дом

Историята на Бамби започва по възможно най-суровия начин. Животинчето е било изоставено – или по-точно изхвърлено – на поле край пътя, далеч от населени места.

"Премръзнала, изгладняла, мръсна, на края на силите си“, описва състоянието на мъничето Лора Христова.

Днес, месец по-късно, "малката запетайка“ вече е в безопасност и буди актрисата всяка сутрин с целувки. "Не мога да повярвам на щастието си. Сега тя има дом, а тя е моят дом“, споделя с вълнение звездата.

Бамби – сирачето, което намери семейство

Името на малката спасена душа – Бамби, не е случайно избрано, правейки паралел с известното анимационно сираче. За Лора Христова обаче това не е просто акт на милосърдие, а житейски урок. Тя не скри възмущението си от човешката безотговорност, но избра да завърши посланието си с призив за доброта.