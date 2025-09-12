ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Лили Иванова болезнено слаба
Преди броени дни огромен портрет на Лили Иванова изненада софиянци. Млада художничка изрисува образа на легендата на българската музика върху стена в столичен квартал. Снимки на портрета обиколиха социалните мрежи, а един от постовете беше споделен лично от певицата, предаде Нова.
Родена е в Горна Оряховица. От малка, четките и боите са нейните играчки. Творчески израз намира в създаването на живопис с маслени бои. Преминава през ателието на професор Светлин Русев, където е наградена с първа награда за млад художник. Специализира и в Париж. Тя е Ваня Кръстева, за която изкуството е мисия. Като дете, Ваня губи слуха си. До нея е сестра й Десислава. Ползваме нейния превод на думите на Ваня, защото именно Десислава е връзката на художничката със света.
"В началото ми беше изключително трудно да дойда от малкия град в този огромен град. Имала съм своите трудни периоди, но никога не съм се отказвала от рисуването. От много малка обожавам Лили Иванова и винаги съм си мечтала да я нарисувам. В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова. Тогава се породи желанието ми да нарисувам неин портрет. Не само да бъде на картина, да бъде нещо огромно, нещо мащабно, каквато е и самата тя", казва Ваня.
Снимки на портрета стигнат до самата Лили Иванова, а звездата публикува пост в социалните мрежи: "Благодаря от цялото си сърце на талантливата, млада художничка Ваня Кръстева, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София"!
А Ваня споделя, че след като певицата реагира на творбата й, тя започва трескаво да я довършва: "Ходих да си купя допълнителни бои, бързах да нарисувам втория портрет, рисувах до късна нощ само и само, за да го довърша. Изключително съм благодарна за всички отзиви, които чета, хората ме спират, поздравяват ме".
Така рисунките стават повод за усмивки сред хората: "Нека хората, които имат таланти и дарби и могат да изразят красота по някакъв начин, да превърнат някое нелицеприятно място в по-красиво. Мисля, че все повече такива творения трябва да има не само в София, а навсякъде".
И според Ваня, и според Лили Иванова силата на човек е в действието, а не в мечтата: "Бих искала да кажа, както е споделила великата Лили Иванова, хората не да мечтаят, а да действат. Също така, аз не мечтая, аз рисувам цял живот", пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1245
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
10:15 / 12.09.2025
Алла Пугачова: Русия ме предаде
18:31 / 11.09.2025
Мартин Чой проговори за бебето си с Натали Трифонова: Щастлив съм...
14:18 / 11.09.2025
Илон Мъск вече не е най-богатият човек на света
09:27 / 11.09.2025
Драматичен и труден ден с обрати за някои зодии
07:10 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS