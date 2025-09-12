Лили Иванова болезнено слаба

© Лили Иванова показа снимки, на които изглежда плашещо слаба. Фотосите са от поредните репетиции на естрадната прима, които се провеждат в НДК и са подготовка за предстоящия концерт в Античния театър Пловдив на 13 септември.



Преди броени дни огромен портрет на Лили Иванова изненада софиянци. Млада художничка изрисува образа на легендата на българската музика върху стена в столичен квартал. Снимки на портрета обиколиха социалните мрежи, а един от постовете беше споделен лично от певицата, предаде Нова.



Родена е в Горна Оряховица. От малка, четките и боите са нейните играчки. Творчески израз намира в създаването на живопис с маслени бои. Преминава през ателието на професор Светлин Русев, където е наградена с първа награда за млад художник. Специализира и в Париж. Тя е Ваня Кръстева, за която изкуството е мисия. Като дете, Ваня губи слуха си. До нея е сестра й Десислава. Ползваме нейния превод на думите на Ваня, защото именно Десислава е връзката на художничката със света.



"В началото ми беше изключително трудно да дойда от малкия град в този огромен град. Имала съм своите трудни периоди, но никога не съм се отказвала от рисуването. От много малка обожавам Лили Иванова и винаги съм си мечтала да я нарисувам. В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова. Тогава се породи желанието ми да нарисувам неин портрет. Не само да бъде на картина, да бъде нещо огромно, нещо мащабно, каквато е и самата тя", казва Ваня.



Снимки на портрета стигнат до самата Лили Иванова, а звездата публикува пост в социалните мрежи: "Благодаря от цялото си сърце на талантливата, млада художничка Ваня Кръстева, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София"!



А Ваня споделя, че след като певицата реагира на творбата й, тя започва трескаво да я довършва: "Ходих да си купя допълнителни бои, бързах да нарисувам втория портрет, рисувах до късна нощ само и само, за да го довърша. Изключително съм благодарна за всички отзиви, които чета, хората ме спират, поздравяват ме".



Така рисунките стават повод за усмивки сред хората: "Нека хората, които имат таланти и дарби и могат да изразят красота по някакъв начин, да превърнат някое нелицеприятно място в по-красиво. Мисля, че все повече такива творения трябва да има не само в София, а навсякъде".



И според Ваня, и според Лили Иванова силата на човек е в действието, а не в мечтата: "Бих искала да кажа, както е споделила великата Лили Иванова, хората не да мечтаят, а да действат. Също така, аз не мечтая, аз рисувам цял живот", пише "България Днес".