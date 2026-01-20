ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша странен ритуал
"При нея са идвали Хитлер и много президенти“, твърди Брена в интервю за вестник "Телеграф", като разказва за личната си среща с Ванга през 1989 г., по време на свое турне в България.
По онова време достъпът до пророчицата бил строго контролиран – под държавна закрила, със списъци, опашки, палатки и такса от 30 долара.
Певицата признава, че първоначално била силно скептична и дори уплашена. За да бъде приета, трябвало да извърши странен ритуал – да спи със захар под възглавницата, тъй като Ванга "поемала живота и бъдещето“ на човека чрез нея.
"Не мигнах цяла нощ“, спомня си Брена.
Шокът ѝ бил пълен, когато пророчицата я посрещнала с думите:
"Ти ли си Лепа Брена?“
"Краката ми се подкосиха – тя е сляпа, а ме позна“, разказва певицата в подкаста "Восткаст“. Още по-смущаващо било, че Ванга ѝ казала, че още преди пет години е записала, че Лепа Брена ще дойде при нея.
Баба Ванга ѝ предсказала ключови моменти от живота ѝ – създаването на "Гранд продукция“, че ще ръководи "къща“, в която ще работят и пеят много хора, както и че ще се омъжи за мъж в бяла униформа.
Пророчицата ѝ казала още, че ще ражда само синове и че може да има дори десет деца, но никога дъщеря.
"Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена“
При втората им среща Ванга била още по-категорична. Според нея Брена никога няма да спре да работи.
"Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена“, казала ѝ пророчицата, добавяйки, че съдбата ѝ е да свързва хората чрез песни, да бъде дълголетна и винаги успешна.
След срещите си с Баба Ванга певицата осъзнала, че животът не е само резултат от лични избори, а съчетание от съдба и карма.
"Тя беше сляпа, но виждаше бъдещето ти“, категорична е Лепа Брена.
