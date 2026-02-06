ЗАРЕЖДАНЕ...
|Леко скандална участничка в риалити от Nova отива в конкурентно предаване по bTV
Яница Касабова, позната от романтичното предаване "Един за друг“, където се появи официално омъжена, сега ще търси любовта си в "Ергенът“… в ролята на свободна мома. Иронията е повече от очевадна – шоу, което носи името "Един за друг“, се оказа просто спирка по пътя към следващото любовно приключение.
Преди пет години Яница влезе в семейния формат заедно със съпруга си Момчил. Двамата живееха в Силистра и демонстрираха стабилна връзка пред камерите. Малко след края на предаването обаче бракът им се разпадна, а риалити приказката приключи без щастлив финал.
След развода Касабова смени не само семейния си статус, но и града – установи се във Варна, където започна работа като маникюристка. В един момент дори се похвали с нова любов, но днес от тези романтични кадри няма и следа в социалните ѝ мрежи.
И така – логично или не – пътят я отвежда право към имението на "Ергенът“. В промото на новия сезон по bTV лицето ѝ се разпознава ясно, а стартът на шоуто е насрочен за 17 февруари.
Любопитното е, че и в предишни сезони сме виждали участнички с брачно минало, но директен скок от "Един за друг“ към "Ергенът“ досега не е имало. От съпруга пред камера – до кандидатка за сърцето на ерген. Телевизионната любов явно няма памет… но има отличен кастинг нюх.
