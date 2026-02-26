ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекари й казаха, че няма да може да има деца, а тя роди четири
25-годишната Алиша Йънг и 26-годишният Конър Крастър от Хартлипул, Североизточна Англия, първо стават родители на близнаци, а точно една година след раждането им се появяват и другите близнаци. Сега семейството на практика отглежда "четиризнаци“, родени с разлика от 12 месеца.
"Толкова сме щастливи и благословени“, споделя Алиша. "Винаги съм искала голямо семейство. Мечтаех да бъда майка.“
Младата двойка се запознава през 2022 г., докато работи в болница. Любовта идва бързо, следва годеж, а скоро след това – тежка новина. Алиша страда от ендометриоза – болезнено състояние, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се разраства извън матката. Освен силни болки и тежък цикъл, заболяването често води и до проблеми със зачеването.
Лекарите дори предложили хистеректомия – отстраняване на матката, заради риск за яйчника ѝ.
"При ендометриозата винаги има много решения и страхове“, споделя тя.
През февруари 2024 г., малко преди планираната операция, Алиша прави тест за бременност, който за изненада на всички се оказва положителен.
"Бях абсолютно смаяна. Шок… и огромна радост.“
На осмата седмица от бременността идва втората изненада – двойката очаква не едно, а две бебета.
"Видях две кръгчета на екрана. Изглеждаха като усмихнато лице“, спомня си Конър.
Момичетата Лоти и Хати се раждат преждевременно на 2 ноември 2024 г. и прекарват почти месец в неонатология. Дните са дълги, изпълнени със страх и надежда, но двете момиченца се прибират у дома здрави.
Само пет месеца по-късно се случва и второто чудо - още един положителен тест и още едни близнаци.
"Не можехме да повярваме. Казаха ни, че няма да имаме деца, а щяхме да имаме четири“, казва Конър.
На 2 ноември 2025 г., точно на първия рожден ден на Лоти и Хати – се появяват Флорънс и Уилям. И те се раждат преждевременно и прекарват две седмици в същото неонатологично отделение, дори в същите легълца като сестрите си година по-рано.
Днес домът им е изпълнен с бебешки плач, смях и безкрайни грижи. На ден двойката сменя около 50 пелени и спи максимум по 5 часа на денонощие.
"Не знам кога започва денят, защото предишният просто не свършва“, споделя щастливият баща.
Колата вече е седемместна, графикът – строго подреден, а помощта от близки – безценна.
"С четири деца рутината е всичко“, казва Алиша. "А когато хората казват, че за отглеждането на дете е нужно цяло село – истина е.“
Въпреки умората и хаоса, двамата са категорични: не биха променили нищо, пише ladyzone.bg.
