|Лекар: Никога не носете обувки вкъщи
Обувките събират повече от мръсотия по градските улици - те пренасят пестициди от тротоарите, бактерии от обществените тоалетни - и дори олово от градското замърсяване. Едно проучване установи, че 96% от обувките са дали положителни резултати за E. coli, неприятна бактерия, свързана с чревни инфекции и проблеми с пикочните пътища.
Децата са изправени пред най-големия риск; пълзящите животни докосват пода, след което пъхат ръце или играчки в устата си. Тези микроби се разпространяват бързо. Възрастните проследяват замърсителите из домовете, разпространявайки ги в кухните – и спалните. С течение на времето това се натрупва, увеличавайки излагането на вредни неща, които не можем да видим.
Подовете действат като гъби. Прахосмукачката помага, но пропуска микроскопични заплахи, вградени в килими или фуги. Събуването на обувките спира цикъла още на вратата.
Какво казва науката за микробите
Изследванията твърдо подкрепят правилото за забрана на обувките. Проучване на университета в Хюстън е взело тампон от подметки на обувки и е открило фекални бактерии като E. коли в почти всички проби. Друго от Нова Зеландия откри токсични метали, включително олово, кадмий и хром, в над 40 процента от обувките.
Това не са рядкост – градските райони увеличават рисковете с отлаганията на изгорелите газове по пътищата. Селските обувки превозват селскостопански химикали. Лошата вентилация на закрито позволява на частиците да се задържат във въздуха – и в праха. Дишането или поглъщането им ден след ден стресира тялото.
Ешерихия коли вирее в топли и влажни домове. Тя оцелява седмици наред на пода, прикачвайки се на чорапи или боси крака. За уязвими хора като бебета, възрастни хора или хора с отслабена имунна система, инфекциите се развиват по-силно и по-бързо.
Представете си как вашето малко дете пълзи като армия из хола. Тази невинна игра го излага на каквото и да е, което обувките ви са донесли от тоалетната в офиса или от сергията на уличния търговец. Проучванията свързват бактериите по пода с по-високи нива на диария при децата.
Домашните любимци също страдат. Кучетата облизват лапи, след като ходят по замърсени килими. Всички споделят едни и същи пространства, така че рисковете се разпространяват. Хроничното излагане на ниски нива на олово влияе върху развитието на мозъка при децата, дори в малки дози.
В Индия мусоните влошават положението. Мокрите обувки размазват кал, смесена с канализационни бактерии, по домовете. Прахът от строителните площадки добавя следи от силициев диоксид и азбест. Политиката за чистота на входовете намалява драстично тези заплахи.
Лесни правила за прилагане
Приемете правилото без драма. Поставете поставка за обувки или постелка точно до вратата. Дръжте удобни чехли под ръка за всички. Гостите получават еднократни обувки или учтиво предупреждение.
Давайте пример. Семействата се придържат към навиците, когато родителите го правят. Подпишете забавен плакат "зона без обувки“ за деца. Включете ги, като позволите на малките да помогнат за почистването на входа.
Почиствайте по-умно. Мийте с дезинфектанти всяка седмица, почиствайте с HEPA филтри ежедневно. Проветрявайте обувките навън. Ползите се виждат бързо: по-малко настинки, по-чист въздух, спокойствие, пише actualno.
