Легендарният първи артист на "Пайнер" днес става на 60, известен е с прякора си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:23
©
Радослав Петров, известен с псевдонима си Радо Шишарката, е български попфолк певец. Роден е на 22 септември през 1965 г. в Габрово. Изучавал е свирене на тромпет и баритон. В началото на 80-те години става вокалист на група "Янтра“, а по-късно и на "Полюси“. От средата на десетилетието до края на 80-те е фронтмен на габровската хардрок група "Кварц“, която по-късно се преименува на "Динамика“.

През 1984 г. печели сребърен медал от шестия републикански фестивал на художествената самодейност, а на седмия фестивал – златен. През 1989 г. печели наградата на фестивал "Тракийска лира“ за песента "Егоист“, която е включена в саундтрака на филма на Едуард Захариев "Резерват“.

През 1993 г. става първият артист на звукозаписната компания "Пайнер", където започва да пее песни с балканско звучене, заедно с оркестър "Белите шишарки“. Те издават три албума: "Прости ми“, "Без сълзи“ и "Флинтстоун“. След като започва самостоятелна кариера, му излиза прозвището Радо Шишарката. В голям хит се превръща дуета му с Попа "Тигре, тигре“.

През 1997 г. напуска "Пайнер" и подписва договор с "Пик мюзик". През 2000 г. излиза компилацията "No comment“, в която са събрани всички хитове на певеца от 1996 до 2000 г. През 2011 г. участва в шоуто X Factor и отпада в първия кръг на тренировъчните лагери. През февруари 2013 г. излиза новият му сингъл "Силикон“.

На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент, заедно с Митьо Пищова. От 2018 г. отново е в "Пайнер". Писал е музика и текстове за изпълнители като Еми Стамболова, Екстра Нина, Тошко Тодоров, Бони и други.


