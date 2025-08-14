Легендарен пловдивчанин днес става на 84!

© Днес един от най-емблематичните радиогласове в ефира - Тома Спространов, празнува рожден ден и става на 84 години. Дълги години той е автор и водещ на предаванията "Любопитно петолиние" и "Пулсиращи ноти", които звучат по Радио Пловдив и "Хоризонт". Бил е дългогодишен автор на много радио рубрики и водещ на телевизионни предавания.



Преди 8 години предаването "Любопитно петолиние“, с което той срути желязната завеса за музиката, навърши половин век. Тогава Тома Спространов стана "Почетен гражданин на Пловдив“ по предложение на директорите на Радио Пловдив - Чавдар Каришев, на БНТ Пловдив - Десислава Шишманова и ректора на АМТИИ проф. Милчо Василев.



Сред отличията му за цялостен принос в областта на радиожурналистиката е Наградата Сирак Скитник на БНР. В творческата му биография са още призовете "Златен век“ на Министерството на културата и "Златен глас“ на фондация "Надежда Дженева“.



Екипът на Plovdiv24.bg пожелава на Тома Спространов здраве, радост и нестихваща енергия! Честит рожден ден!