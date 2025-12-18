ИЗПРАТИ НОВИНА
Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:38Коментари (0)1174
© Фейсбук
Сериозни критики отнесе наша певица в социалната мрежа Фейсбук. Причината - снимка, която тя качи и на която позира до сина си. 

"Да стоиш рамо до рамо със сина си е тиха благословия. Любов, отгледана с години

върната без думи – с уважение, грижа и поглед, който казва всичко", написа родената в Съединение Татяна.

Мнозина обаче я укориха за визията й и прекалено оскъдното облекло. Някои от коментарите дори бяха доста крайни. Но не липсваха и хора, които я подкрепиха:

"Ехе, всичките светци и светици на Татяна в профила се събраха, че чак намирисва на тайната вечеря! Я малко по-сериозно, всичко ви е в ума и че по-далече от носа си не виждате! Какво по-хубаво от това една жена да изглежда като нея, тоест да се поддържа.

Доколкото е видимо и доколкото умът ви може да го възпроизведе, визията не й е дадена отгоре, а го е постигнала благодарение на дисциплината и постоянството, което има!!! Татяна, винаги си била пример за глас, визия и излъчване, страхотни сте със сина ти! Пожелавам здраве на теб и цялото ти семейство! Весели празници!", категорично я защити нейна почитателка.


