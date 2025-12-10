ЗАРЕЖДАНЕ...
|Къщата от "Сам вкъщи" е неузнаваема днес
Всеки сантиметър от емблематичния дом беше украсен в червено и зелено, с карирани детайли, лъскави тапети, блестящи светлини и изобилие от коледни чорапи. Лешникотрошачки и коледни звезди също красяха повърхностите, като вниманието към детайлите беше на първо място, за да се създаде празнична атмосфера.
Феновете на филма са съкрушени да видят, че имотът е изцяло обновен. Изчезна всичко, което вече само ще си спомняме, за да се превърне в сиво пространство за живеене, като дървените подове заменят цветните килими, а обикновените, минималистични стени са на мястото на шарените тапети.
Феновете не се сдържаха да споделят ужаса си от преобразяването."Това е толкова депресиращо“, коментира потребител в Instagram, докато друг каза, че е "трагедия“. Трети пък напика: "Всичко вече е без индивидуалност.“
Домът в Уинетка, Илинойс, вече със сигурност изглежда много по-различно от това, което сме свикнали да виждаме. Липсата на цвят в домовете може първоначално да ни се стори успокояваща, но колкото по-дълго сме заобиколени от него, толкова повече може да ни накара да се чувстваме уморени и изтощени.
Тенденцията за семпли интериори е на път да отмине - сега наблюдаваме възраждане на цветовете в много от дизайните, които стават модерни.
Кой е собственик на къщата от "Сам вкъщи“?
Скандално известният имот е бил собственост на семейство Абендшиен от 1998 до 2012 г., когато те го продават за сумата от 1,585 милиона долара, пише Ladyzone.bg.
