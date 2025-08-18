ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Къщата на мечтите на Николета и Ники Михайлов се оказа непродаваема
Интериорът на къщата бе поверен на дизайнерът Алек Ковачев, а мебелите – на съпругата му Гери Малкоданска. В предаването не веднъж бе изтъкнато, че основен акцент в дома е огромната гардеробна на Николета, която заема площ колкото нормален апартамент за обикновено семейство.
Отначало се твърдеше в медийни публикации, че имотът, който се намира в Бистрица, е обявен за продажба в затворена група на голяма агенция за недвижими имоти. Цената, която двамата искаха, бе 1,8 милиона евро.
Според в. "Уикенд“ обявата вече е публична в сайт, който предлага само луксозни имоти.
В обявата са изброени всички екстри на имота – скъпо изпълнение на строителните работи, дизайнерски проект и обзавеждане. Цена не е спомената, вероятно тя ще се обсъжда само със сериозни клиенти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 912
|предишна страница [ 1/152 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS