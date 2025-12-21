ИЗПРАТИ НОВИНА
Култова пловдивчанка получи много нестандартен подарък
16:18Коментари (1)
© Инстаграм
Виктор, който беше гадже с Дениз Хайрула в "Ергенът“, а в момента е с Кристина, е изненадал приятелката си Габи с нестандартен подарък за рождения й ден.

Пловдивчанката, която празнува през септември и на финала на шоуто беше с Калоян, сама се похвали наскоро с неочакваната изненада на Виктор. Младият бизнесмен й поднесъл секс игра с интимни пози, пишат от Хотарена.

Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст. Тези, които следят изявите на участниците в последния сезон на "Ергенът“, едва ли са били учудени от избора на Виктор. В шоуто той сподели, че има чекмеджета със секс инструменти, на тавана на спалнята в дома му има огледала и освен това поддържа тефтерче, в което е описал различни статистики за 108-те жени, с които досега е спал. Последно Виктор сподели, че не пази тефтерчето.


Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 40 мин.
0
 
 
Като гледам... само две кули стърчат на пред. Дали са здрави, времето ще покаже, и здравината на арматурата. Друго култово едва ли има, хоризонтална цепка няма, всички са вертикални.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

