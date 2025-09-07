ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
Това написа певецът по повод концерта, който изнесе в града под тепетата. Заедно с публкацията си във фейсбук, той публикува и снимка как заедно със семейството си поздравява екзалтираната публика.
"Бях със семейството си, защото концертите “Старият Криско" са най-личното преживяване между мен и вас.
Историческа вечер, която ще остане завинаги в сърцето ми! Специални благодарности на целия екип от над 150 човека, които стоят зад огромната организация на събитията “Старият Криско". И поклон пред всички 7000 души, с които бяхме едно цяло".
