Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
Автор: Георги Кирилов 15:27
©
"Пловдив, думите не могат да опишат емоцията, която изживяхме снощи. “Старият Криско" в Зала Колодрум с рекорден брой хора за най-голямата спортна зала в града - 7000!"

Това написа певецът по повод концерта, който изнесе в града под тепетата. Заедно с публкацията си във фейсбук, той публикува и снимка как заедно със семейството си поздравява екзалтираната публика.

"Бях със семейството си, защото концертите “Старият Криско" са най-личното преживяване между мен и вас.

Историческа вечер, която ще остане завинаги в сърцето ми! Специални благодарности на целия екип от над 150 човека, които стоят зад огромната организация на събитията “Старият Криско". И поклон пред всички 7000 души, с които бяхме едно цяло".


