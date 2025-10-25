ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
Певицата преди това споделя снимка с надпис "Изпробвах новия си маникюр във фитнеса", а малко по-късно се появява и стори с таг към Никола Цолов - младият пилот, който живее и тренира в Испания. Не е известно певицата да има връзка в момента, докато Цолов от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес.
Съвпадението на сторитата и видимата им близост накара мнозина да предположат, че между двамата може да се заражда нещо повече от приятелство. Засега нито Крисия, нито Никола са коментирали отношенията си.
