Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59Коментари (0)33
Младата певица Крисия Тодорова и българската надежда във Формула 2 Никола Цолов привлякоха внимание с нови сторита от Испания, забеляза "България Днес". На кадрите, заснети в Алсира, Валенсия, се виждат Крисия и Никола - с отражение в стъклена врата, очевидно по време на обща тренировка.

Певицата преди това споделя снимка с надпис "Изпробвах новия си маникюр във фитнеса", а малко по-късно се появява и стори с таг към Никола Цолов - младият пилот, който живее и тренира в Испания. Не е известно певицата да има връзка в момента, докато Цолов от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес.

Съвпадението на сторитата и видимата им близост накара мнозина да предположат, че между двамата може да се заражда нещо повече от приятелство. Засега нито Крисия, нито Никола са коментирали отношенията си.


