|Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
На въпроса на водещите Петър и Оля къде са се срещнали, певицата заяви: "Случайни срещи, случайна комуникация, той е много интелигентен човек. Вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него".
Общи кадри на Крисия и Никола се появиха в профилите им в Instagram. Част от тях са от вечерта на Хелоуин, на който рали пилотът беше облечен като Батман, а любимата му като Жената котка. Други пък са от Валенсия, където пилотът живее.
