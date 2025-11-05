© bTV Като "изключително специален" Крисия определи човека до себе си - рали пилота Никола Цолов. В интервю за "Преди обед", където Крисия гостува с двете си сестри, певицата призна, че е обвързана и че подобно на любимия си обича високите скорости.



На въпроса на водещите Петър и Оля къде са се срещнали, певицата заяви: "Случайни срещи, случайна комуникация, той е много интелигентен човек. Вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него".



Общи кадри на Крисия и Никола се появиха в профилите им в Instagram. Част от тях са от вечерта на Хелоуин, на който рали пилотът беше облечен като Батман, а любимата му като Жената котка. Други пък са от Валенсия, където пилотът живее.



