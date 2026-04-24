Прочутият продуцент Маги Халваджиян пуска на пазара допълнено издание на своята автобиография "Без реклами“, в което разкрива неподозирани детайли за личния си живот и професионалните предизвикателства през последната година. Новият тираж, дело на издателство "Софтпрес“, включва актуални истории, сред които сериозен разговор за здравето му и критичен технически срив по време на грандиозния финал на "Като две капки вода“.

В новите страници продуцентът споделя за напрегнат среднощен разговор със съпругата си Кремена, информира Plovdiv24.bg. След като разбира от личния им лекар за влошени изследвания на Халваджиян – повишена захар, холестерол и триглицериди, тя му поставя ултиматум да намали темпото на работа. Кремена изразява сериозна тревога за здравето му, подчертавайки, че на 58-годишна възраст той продължава да работи по 12-15 часа на ден, също както преди три десетилетия.

Ето какво споделя Маги в книгата си:

След едно поредно издание на "Като две капки вода“ в неделя останахме за по-дълъг разговор в гримьорната с Геро, Рачков и Кико. Ние това често си го причиняваме – вместо да се приберем по домовете си след 12 часа работа, стоим още един-два часа и обсъждаме как е минало шоуто, какво се е получило и какво не, какво да подобрим и какво да добавим в следващото издание.

Стана доста късно. Прибирам се към 1:30 и мисля, че Кремена вече спи. Тя винаги си тръгва от студиото веднага след края на шоуто – около 23:30. Но у нас свети. Влизам, тя ме поглежда доста странно и казва: "Магърдич…“. А когато каже така, ми е ясно, че е станало нещо сериозно. Реших, че ще се развеждаме след толкова години.

— Магърдич, седни, ако обичаш.

И ми посочва един стол в средата на хола.

Оказва се, че докторът, който познава много добре и мен, и Кремена, ѝ се е обадил, за да ѝ съобщи, че резултатите ми са с доста повишени показатели – качил съм захар, холестерол, триглицериди.

Седя на този стол. Много кинематографично, но поведението на Кремена нямаше нищо общо с киното.

— Това, което се случва в последните месеци, не ми харесва — каза тя. — Беше ми обещал, че драстично ще намалиш темпото. Сутрин излизаш в 10:00 и се прибираш в 1:30. Дани ми се обади и каза, че отново си влязъл в онзи безумен ритъм, в който той самият като твой шофьор не е имал почивен ден през последните три месеца. А теб всеки ден те няма по 12 часа, понякога и повече. Той не се притеснява за себе си, а за теб. Казва, че докато те вози, ти си постоянно на телефона, после си в десетки срещи и самият той вече няма личен живот, защото живее твоя.

Наведох се напред в стола и вдигнах вежди:

— Да, така е, но е така от 30 години. Кога е било нещо друго? Защо е тази драма с този среднощен стол? Това за мен и за теб не е нещо ново.

— Не е ново — продължи тя, — но трябва да спре, защото аз не искам да ставам вдовица. На 58 си вече, а ритъмът ти на работа е същият като преди 30 години. Прекаляваш и ако не се спреш ти, аз ще направя всичко възможно това да спре. Ще измисля начин, ще ти поставя ултиматум и въобще — ще ти покажа другата Кремена.

В следващите няколко дни ходех умислен и уморен. Бях направил ежегодните си изследвания — трябваше да се кротна малко и да намаля стреса. Затова тя реши да ме сложи "на стола“.

— Аз те наблюдавам — вика ми Кремена. — Ти даваш ли си сметка, че сутрин, като станеш, още с първата глътка кафе започваш да говориш по телефона? Още не си се събудил, а вече четеш и пишеш съобщения.

Разбира се, тя винаги е права. Винаги е до мен. И винаги вижда всичко.

Книгата описва и критичната ситуация от 18 май 2025 година, когато шоуто "Като две капки вода“ се излъчваше директно от стадион "Васил Левски“. Само 15 минути преди началото модерната 5G комуникационна система, поддържана от немски екип, се срива напълно заради претоварване на мрежата от мобилните устройства на 40 000 души публика.

Пред заплахата от провал на предаването и огромни глоби за нарушаване на обществения ред при евентуално забавяне, режисьорът Кико излиза на сцената и моли публиката да включи телефоните си на "самолетен режим“. Благодарение на бързата реакция на техническия екип, който разпъва резервна комуникация за броени минути, шоуто стартира навреме в авариен режим.

В допълненото издание Халваджиян разказва още за завръщането на Васил Василев-Зуека, работата по новите сериали "Мамник“ и "Под прикритие“, емоциите около препълнения стадион "Васил Левски“.