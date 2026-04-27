Голямата звезда на българската комедия Краси Радков е напът окончателно да промени професионалния си път, като премине под крилото на продуцента Маги Халваджиян. Досега актьорът работеше с арменския продуцент само след изричното съгласие на дългогодишния си шеф Слави Трифонов, но икономическата ситуация в телевизия "7/8“ след последните избори вероятно ще промени това съотношение.

Трансферът изглежда все по-сигурен, като се очаква занапред компанията на Халваджиян да представлява официално интересите на Радков. Този модел вече бе приложен успешно с лица като Николаос Цитиридис и Мария Игнатова. Ако договорът стане факт, всеки, който желае да наеме комика за участие или водене на проект, ще трябва първо да преговаря с фирмата на Халваджиян.

Пред Краси Радков се очертават три основни пътя за телевизионна реализация през новия сезон:

Раздялата няма да е съвсем реална

Възможност за авторско предаване в ефира на Нова тв, подобно на предстоящия проект на Цитиридис. Спряга се за потенциален водещ в "Пееш или лъжеш“, тъй като към Димитър Рачков вече има пресищане. Възможно е да води "Фермата", тъй като има сериозен интерес от страна на Би Ти Ви актьорът и съпругата му Станислава Ганчева да застанат начело на юбилейния 10-и сезон на риалити формата.Въпреки промяната в мениджмънта, Радков вероятно ще продължи да се появява и в проектите на Слави Трифонов , но вече при нови условия. Ролите ще се разменят – ако досега Халваджиян е искал разрешение от Дългия, занапред Трифонов ще трябва да съгласува ангажиментите на комика с новите му продуценти.

Близки до актьора споделят, че той отдавна е свикнал с работния ритъм на арменския екип след успехите си в "Маскираният певец“, "Като две капки вода“ и "Един за друг“, пише "Уикенд".