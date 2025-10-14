ЗАРЕЖДАНЕ...
|Красавица от Пловдив унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащат да я гледат гола, а не да им говори
Изгряващата певица защити своята колежка Киара, която е трън в очите на "дубайската принцеса“ и мишена номер 1 за обиди и вербална агресия, пише сайтът intrigi.bg.
Попитана от свои последователи какво е мнението й за изказването на Шермин, че Киара изкарва пари с кълчене по заведенията полугола, пловдивчанкатаТафкова изригна в дълъг критичен пост срещу риалити звездата.
"За съжаление, Шермин дори няма капацитета да осъзнае, че с това изказване обижда цял един бранш в музиката. Изпълнители, които сами са постигнали всичко, които не спят с дни, за да се докажат на публика и фенове. Които са загърбили личния си живот и с цената на много труд и безсънни нощи са градили име на сцената“, разгневи се Венцислава, която също пробива във фолк бранша и е наясно с предизвикателствата на професията.
"За разлика от Киара, която гради кариера сама, с таланта и гласа си, Шермин се кълчи в разни +18 платформи чисто гола. Едва ли абонатите там си плащат, за да я чуят как им говори на 5 езика“, засече я Тафкова, визирайки изтеклите скандални клипове на Шермин в платформата OnlyFens.
По думите на Мис България Киара е естествено красива, нежна и с благородно излъчване, докато Шермин разчита основно на пластичната хирургия за разкрасяване. "За съжаление грозният характер не може да се коригира със скалпел“, заключва Венцислава.
Тя смята, че Ана не бива да се нарича българка, тъй като не притежава качествата, типични за жените у нас – амбиция, сила на духа, емпатия и доброта. "Бих я посъветвала да се откаже от националността си и да си хваща "прайвит джета“ за Дубай, където дори не искам да знам какво прави с 5-те си езика и как се издържа“, довърши я Тафкова.
