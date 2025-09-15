Кралят идва в България след 118 часа

© Той отдавна не е Кико от Пуерто Рико, както го описваха несведущите български медии миналия век, бъркайки го с Рики Мартин. Защото не е от Мексико или от Пуерто Рико, а е чист испанец – роден в Мадрид и отраснал в Маями. Един от онези, които отучиха средностатистическия американец от кънтрито и го свикнаха с латино попа.



На фона на серията певци от типа "латино поп мачо", която заля Америка в края на 90-те, ваклият момък се открои като по-различния, по-интелектуален, по-вглъбен, по-скромен, дори по-свенлив, отколкото го изисква стилът. Артистът с най-много кросоувър хитове в историята пристига отново в България за ексклузивно шоу – единствено на Балканите. Националният стадион "Васил Левски" ще се превърне в сцена за най-големите хитове на Енрике Иглесиас тази събота, 20 септември.



"Много се радвам, че пак ще дойда в България... Минаха 7 години от последния ми концерт в България. Избрахме отново София, защото сме сигурни, че шоуто ще бъде грандиозно. Ще се забавляваме. Аз много обичам България", сподели Иглесиас-младши за зрителите на една от водещите родни телевизии.



С кариера, обхващаща близо три десетилетия и преминала през различни етапи и стилове, Енрике вкара специфичния си вайб в световната музика и съчета поп и латино по свой уникален начин. Нъц! Оглозгвачка за всички, които го сочеха с пръст в началото и му викаха "смешник".



Този "смешник" неслучайно продаде над 180 милиона албума и оглави музикалните класации със 154 хита №1, включително рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart, пеейки на испански, английски, португалски и италиански. Неговите парчета имат над 19 милиарда стрийма и 17 милиарда гледания на видеата към тях. Тази година Енрике Мигел Иглесиас Прейслер отбелязва юбилей от излизането на първия му албум, озаглавен просто Enrique Iglesias.



"За мен музиката винаги е била един вид бягство. Вид терапия от детството ми, откакто бях на 13. Като малък бях много срамежлив и се затварях в стаята си да композирам. Така беше, докато не навърших 17. Подписах с малък лейбъл, когато станах на 18 и така започна всичко", доверява изпълнителят, който първоначално обикаля издателските компании с името Енрике Мартинес.



Той и до днес се дразни, когато го сравняват с именития му баща - Хулио Иглесиас. Сътрудничил си е с Уитни Хюстън, Лайънъл Ричи, Питбул, Лил Уейн, Никол Шерцингер, Лудакрис и много други светила от поп, денс и хип-хоп сцената. Музиката му обхваща емоционални балади, танцувални химни и дълбоки, лични текстове, които отразяват непрекъснатата му артистична еволюция.



Енрике Иглесиас беше признат за "топ латино артист на всички времена" от Billboard Latin Music Awards. Той продължава да доминира латино класациите на Billboard и държи рекорда за най-много №1 сингли (27) в чарта Hot Latin Songs, както и 39 парчета в Топ 10. Радва се и на най-много №1 позиции в Latin Airplay чарта (31) и най-много позиции (40) в Топ 10.



Негово е първенството за най-голям брой №1 песни (24) в класацията Latin Top Airplay и най-много Топ 10 хитове в чарта (43). В класацията Billboard Dance Club сред мъжете от латино артистите е с най-много №1 парчета (14), а сред латино изпълнителите като цяло е с най-много песни в Топ 10 (25). До момента има 25 парчета в Hot 100, две от които са били №1, а 5 са попаднали в Топ 10; 14 песни в Billboard 200 и 3 в Топ 10. Носител е на най-много отличия от Billboard Latin Music Awards в историята (47).



Зави ли ви се свят от цифри и числа? Стига толкова, въпреки че има и още. По-важното е, че благодарение на несравнимите си постижения, Енрике напълно заслужено си спечели признанието Крал на латино попа. Просто когато се наложи, мълча еднакво с конкуренцията, но в различни тишини.



На сцената той е перфектен ентъртейнър, който жъне интерес с артистичната си гъвкавост и неслучайно е аплодиран във всички краища на света, с концерти, които се измерват в печалби от над милиард долара, пред публика от 10 милиона. Абсурдно е да се помисли, че българската публика няма да чуе чарттопърите Hero, Bailando, I Like It, Rhythm Divine и Bailamos – парчето, което разтресе класациите и купонджийските кътчета с хъслийски латино струни, адреналинови перкусии и топъл вокал в меката поп-уейв бленда на Джордж Майкъл.



То беше включено и в саундтрака на иначе безумния филм с Уил Смит "Този див, див Запад". Всъщност, изпълнението е кавър по Лори Симпсън, дамата, която пя в НДК в края на миналия век, но преди испанеца. Освен приноса си към музиката, артистът активно продължава своята филантропска дейност с организацията Save The Children, в чиято помощ той, феновете му от цял свят, а и неговата партньорка Анна Курникова събират средства чрез дарителски кампании, търгове и други.



Нашето дуо "Молец" ще открие за колоритния гост. Юли Славчев и Крис Макаров се утвърдиха като едни от най-ярките и оригинални явления в съвременната българска музика за изключително кратко време. Изявата им като подгряващи изпълнители на Енрике Иглесиас е поредната важна крачка в тяхната кариера и ясно доказателство за нарастващия им международен потенциал.



Както и да я погледнем, все многоцветна изглежда вечерта, която предстои на стадион "Васил Левски" в събота. А ние - много ясно!, ще си потанцуваме.