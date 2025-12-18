ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Крал Чарлз проговори за рака, но прикри нещо важно
На вчерашния, 12 декември, 77-годишният монарх се появи в предварително записано послание, заснето в имението Кларънс хаус. Видеото е част от Stand Up To Cancer - международна благотворителна кампания за повишаване на осведомеността и събирането на средства за борба с рака.
Във видеото Чарлз разказва за поставената му си диагноза и подчерта значението на превенцията и ранното откриване на болестта.
"Днес мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагноза и стриктното спазване препоръките на лекарите, моят собствен график за лечение ще бъде съкратен през новата година“, споделя кралят.
И допълва, че това постижение е както "лично благословение“, така и "свидетелство за забележителния напредък, който е постигнат в грижата за болните от рак през последните години“.
Монархът се подлага на ежеседмично лечение от обявяването на диагнозата си през февруари 2024 г.
Но въпреки откровеността си пред обществеността, Чарлз все още не е разкрива една значителна подробност – от какъв точно вид рак се лекува. От Бъкингамския дворец заявиха, че това е съзнателен избор от страна на монарха, както и на неговите съветници.
Все пак от двореца преди време леко "открехна завесата“, съобщавайки, че въпреки че диагнозата на краля е поставена след лечение за "увеличена простата“, той не страда от рак на простатата.
Последните месеци бяха наистина тежки за британското кралско семейство. Не само само Чарлз, но и снаха му Кейт Мидълтън беше диагностицирана с тежкото заболяване. А точната диагноза бе "неопределен вид рак“.
Неотдавна, по време на участие в The Reluctant Traveler на Apple TV+, принц Уилям разказа за шока от това, че и на баща му, и на съпругата му са открити ракови заболявания в рамките едва на няколко месеца.
"Бяхме много щастливи. Дълго време не сме имали сериозни заболявания в семейството. Моите баба и дядо живяха до преклонна възраст,“ каза принц Уилям, визирайки кралица Елизабет и принц Филип, пише ladyzone.
"Те бяха олицетворение на здраве, търпение и устойчивост. Така че като семейство бяхме големи късметлии,“ продължи той. "Но сега ситуацията се промени толкова бързо се променя, което е шокиращо.“
И добавя, че 2024–2025 за него са двете най-трудни година, които е преживявал. "Животът ни изпитва и способността да преодолеем това е нещото, което ни формира като личности.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2636
|предишна страница [ 1/440 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS