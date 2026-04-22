Един от най-популярните топ модели от близкото минало, Цеци Красимирова, изненада последователите си с емоционална изповед и радикална промяна във визията си. 46-годишната красавица, която през годините не криеше афинитета си към пластичните корекции, обяви, че официално е премахнала силиконовите си импланти в името на здравето и свободата.

"Най-сетне мога да дишам свободно“

В социалните мрежи Цеци сподели, че имплантите са се превърнали в тежест, която е застрашавала физическото ѝ здраве. "Усещам такава свобода! Имплантите притискаха дори сърцето ми. Чувствах се като чужденка в собственото си тяло“, признава тя. По нейни думи силиконът е пречил дори на "най-базовата човешка нужда“ – качествения сън. Днес моделът заявява, че е щастлива да прегърне някого, без между тях да стои "пластмаса“.

Животът между Испания и България

Припомняме, че Цеци Красимирова напусна страната ни през 2010 г., на върха на славата си. Днес тя дели времето си между България и Испания. Преди две години стана ясно, че се е развела с милионера Майкъл Струмейтис, с когото сключи пищна сватба през 2019 г.

Бизнес с кауза и любов към животните

Далеч от модния подиум, Цеци в момента развива успешен собствен бизнес. Тя разработва козметична линия – кремове и интимни гелове на базата на коноп, създадени с фокус върху естествената грижа и хармонията. Когато не е заета с бранда си, тя се посвещава на голямата си страст – котките. Нейната мечта е един ден да създаде мащабен приют за бездомни котки, вярвайки, че те имат нужда от същата грижа, каквато получават кучетата.