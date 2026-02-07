ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Край на спекулациите: Цвети разкри истината за отношенията си с Патрицио
В поредица от въпроси и отговори в Instagram, тя потвърди: в момента е сама и не поддържа никакви отношения с бившия си годеник – Патрицио.
"Никакви. Не си общуваме!“, категорична бе Цвети в отговор на директен въпрос от последовател.
С това признание тя ясно даде да се разбере, че главата "Патрицио“ е окончателно затворена.
Припомняме, че Цвети и Патрицио се сгодиха по време на снимките на кулинарното риалити, но малко след края на предаването двамата се разделиха при драматични обстоятелства.
Публично Цвети го обвини, че е станал пияница и наркоман, както и че ѝ е посягал физически и я е обиждал.
Патрицио не остана длъжен – в свое изявление той показа негативен тест за наркотици, с което отрече обвиненията и обвини Цвети в лъжи и провокации.
Въпреки бурното минало, Цвети изглежда е решена да гледа напред. Макар и без нова връзка, тя показва увереност и сила, отказвайки да се връща към токсични отношения.
"Животът продължава. Когато човек затвори вратата, се отваря друга.“ – гласи един от коментарите под публикацията ѝ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3287
|предишна страница [ 1/548 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:22 / 06.02.2026
Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
15:14 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS