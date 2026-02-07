ИЗПРАТИ НОВИНА
Край на спекулациите: Цвети разкри истината за отношенията си с Патрицио
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31Коментари (0)0
© Инстаграм
Цвети, една от най-емблематичните участнички в последния сезон на "Хелс Китчън“, проговори открито за личния си живот – и сложи край на всички спекулации.

В поредица от въпроси и отговори в Instagram, тя потвърди: в момента е сама и не поддържа никакви отношения с бившия си годеник – Патрицио.

"Никакви. Не си общуваме!“, категорична бе Цвети в отговор на директен въпрос от последовател.

С това признание тя ясно даде да се разбере, че главата "Патрицио“ е окончателно затворена.

Припомняме, че Цвети и Патрицио се сгодиха по време на снимките на кулинарното риалити, но малко след края на предаването двамата се разделиха при драматични обстоятелства.

Публично Цвети го обвини, че е станал пияница и наркоман, както и че ѝ е посягал физически и я е обиждал.

Патрицио не остана длъжен – в свое изявление той показа негативен тест за наркотици, с което отрече обвиненията и обвини Цвети в лъжи и провокации.

Въпреки бурното минало, Цвети изглежда е решена да гледа напред. Макар и без нова връзка, тя показва увереност и сила, отказвайки да се връща към токсични отношения.

"Животът продължава. Когато човек затвори вратата, се отваря друга.“ – гласи един от коментарите под публикацията ѝ.


