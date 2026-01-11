ЗАРЕЖДАНЕ...
|Константин - любимец на покоен подземен бос
"Една-две години след казармата и записах "Черна роза", припомни Константин старта на музикалната си кариера в интервю за Мариян Станков-Мон Дьо за предаването "Събуди се" по Нова тв. Коцето изпява песента през 1999 г. Баладата, която е кавър на гръцка песен, става тотален хит, а изпълнителят директно се нарежда сред големите имена в попфолка.
Коцето, който на 17 юли, следващата година ще празнува 50-тия си юбилей, бил сред певците, които работели в култовия столичен ресторант "Кошарите". В него се събирали не само актуалните попфолк звезди, а и доста хора от родния ъндърграунд. "Всички ме обичаха, но моята фирма и ресторанта, в който работех, бяха по-скоро към висаджийската група - Мето Илиенски, Жоро Илиев и други", обясни Константин.
Надницата му била 20 лева, но ако нямало оборот, не получавал нищо. А се случвало да има и такива вечери, в които Коцето си тръгвал без заплащане. Прибирал се пеша, като вървял в студа по 7-8 километра.
"Случвало се е и да искам да си купя сандвич, но да нямам пари и да си легна гладен", връща се назад във времето изпълнителя.
Коцето все пак може да се похвали, че е сред певците в жанра, познали щедростта на знаковите фигури от ъндърграунда и по-точно на Георги Илиев. Босът на ВИС-2 веднъж изненадал приятно певеца с 1000 марки. Направил го в края на един от поредните им приятелски разговори в "Кошарите". Тогава Георги Илиев се поинтересувал как върви ремонтът, който Коцето правел в тогавашния си дом. От дума на дума босът на ВИС-2 решил да помогне на певеца финансово.
"Много майки са разплакали сигурно, но за мен това бяха мъжкари и пичове, от които съм научил много неща. От тях лошо не съм видял", сподели Коцето, като даде пример с мъжката дума.
Хитовият певец си припомни и случка, при която въпросните "мъжкари", както ги нарече, вадили оръжия и стреляли в ресторанта, в който работел. Коцето обаче тогава не спрял да пее. "Не беше хубаво да не пееш, въпреки че аз се ползвах пак с привилегии", заяви той с усмивка.
Вечерта, в която станало наистина опасно, започнала напрегнато. Коцето пеел в ресторанта между две групировки, както обясни. Едната се била разположила в единия край на заведението, а другата – в другия. Певецът общувал с хора и от двете групи, понеже имал много приятели. Затова дори напрежението да ескалирало, той не очаквал да бъде засегнат. И все пак взел предпазни мерки. Преценил къде точно да застане, ако ненадейно завалят куршуми. И добре че го направил, защото не минало много време и от едната група се надигнал близък на Коцето. Всъщност, мъжът даже бил негов роднина, както и на братовчедка му – певицата Лияна. Въпросният мъж скочил с автомат в ръце и започнал да стреля. "От другата страна е Жоро Илиев, който не можа да остане безучастен...", разказа Коцето, като допълни, че през цялото време не спрял да пее.
Коцето разбирал, че е прекалил не когато жена му Надя викала, а когато замълчавала. Само че тишината, която наставала в просторната им къща в покрайнините на София, траяла кратичко. "И после става бурничко", загатна Коцето.
Жена му доста изживяла покрай популярността му. Надя много изстрадала, защото доскоро се влияела от писания по адрес на певеца. И как иначе, предвид периодичните слухове за негови тайни афери. През лятото на 2022 г. пък 17-годишно момиче подаде жалба за изнасилване срещу певеца в РУ Несебър. По-късно се появи информацията, че двамата се познавали, даже комуникирали през мобилни приложения. Така и не се разбра обаче защо е била в хотелската му стая в Слънчев бряг и какво точно се е случило помежду им.
През 2020 г. пък Коцето скандализира с клип в инстаграм профила си. Певецът се показа как чете вестник "Уикенд" чисто гол. Коцето ръсеше шеги, а до него, навярно зад камерата, се кискаше дама, която не звучеше да е съпругата му Надя. Случката остана без коментар от певеца.
При последната си медийна изява Коцето призна, че с жена му, с която вдигнаха приказна сватба през 2010 г., са правили големи компромиси. Когато напрежението назрявало, певецът казвал на Надя: "Знаеш какъв човек си взела!". Така той й припомнял, че е бил известен още в началото на любовта им. И все пак красивата блондинка, с която имат две деца, често го посрещала с въпроси защо имал брокат и фон дьо тен по ризата или защо миришел на алкохол. Коцето винаги изтъквал, че това е нормално предвид, че се връща от дискотека, в която е било поредното му участие. И още, че се раздавал на сцената, пеел сред публиката и никога не отказвал снимки с почитатели.
