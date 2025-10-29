ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
Първо да си отговорим на въпроса – защо се появява конденз?
Кондензът е резултат от проста физика: когато топъл, влажен въздух се срещне със студена повърхност (в случая – прозореца), водната пара се превръща в течност. Колкото по-висока е влажността в помещението, толкова по-голям е шансът това да се случи.
Според Националния институт по метеорология и хидрология оптималната влажност в дома трябва да е между 40 и 60%. Над 60% вече говорим за среда, в която плесените се чувстват прекрасно.
Безспорен факт се причините, които влошават ситуацията
1. Готвенето без абсорбатор. Котлонът, който къкри с вкусно ястие, отделя литри водна пара на ден.
2. Сушенето на дрехи в помещение без вентилация. Пране + топлина = идеален влагоуловител.
3. Непроветряването. Много хора смятат, че отварянето на прозорци през влажно време само "вкарва“ повече влага, но това е мит.
"Фокус“ ще ви даде няколко съвета, но вие ще си решите дали да ги следвате:
Проветрявайте правилно. Не оставяйте прозорец леко открехнат цял ден. По-добре – широко отворен за 5–10 минути, два до три пъти дневно. Така се сменя въздухът без да се охлаждат стените.
Използвайте абсорбатор, дори при варене на чай. Модерните абсорбатори елиминират до 80% от отделената пара (данни: Consumer Reports, 2024).
Поддържайте постоянна температура. При температурни колебания над 5°C между помещенията, кондензът се усилва.
Проверете уплътненията на дограмата. Износените гумени ленти позволяват натрупване на студени зони, по които влагата "каца“ първо.
Използвайте влагоуловител. Електрическите модели с йонен филтър могат да извлекат до 0.5 литра вода на час. При липса на такъв, буркан със сода бикарбонат или сол също помага за локално намаляване на влажността.
Почиствайте редовно первазите. Там влагата се задържа най-дълго и често мухълът се появява първо именно там.
И за да не бъдем голословни – изследване на University College London показва, че дори 5% повишаване на влажността на въздуха в дома увеличава риска от поява на плесенни спори с 25%. А тези спори, освен че развалят фасадата на стената, могат да причинят алергии и дихателни проблеми.
