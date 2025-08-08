ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Колата или жената, коментарите в нета пощуряха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40Коментари (0)888
©
Бизнесменът Ваньо Алексиев се показа до нова суперскъпа кола, пред която позира гордо с новата си любима жена - победителката от “Ергенът 2" Валерия Георгиева. И в социалните медии се роди ураган от коментари - въпреки цената на колата преобладават такива за жената.

Ваньо и Валерия позират в Монте Карло пред бял Rimac Nevera - електромобил с футуристичен дизайн, чиято базова цена е 2,2 млн. долара, а с допълнителни екстри варира между 2,5 и 3 млн. долара. Според официална информация луксозната спортна двувратка вдига до 412 км/ч, а ускорява от 0 до 100 км за 1,85 сек. Хърватският хиперавтомобил е произведен в лимитирана серия от 150 броя. Алексиев е ценител на скъпи и лъскави автомобили и още през 2018 г. се похвали с лимитирано “Бугати Широн" за около 5 млн. лв. Сега, въпреки характеристиките на колата, пред която позира, повече страсти се вихрят заради жената до него. 

Ваньо Алексиев, който е собственик на голяма транспортна фирма, демонстрира за първи път близостта си с Валерия през януари. И ако тогава дамата беше в гръб и трябваше по силуета да се разпознава коя е, през март бизнесменът вече я показа открито. Междувременно през февруари бе публикувал видео как шофира, придружено от текст: “Ако любимата жена ти се обади и ти каже: “Липсваш ми", не ѝ отговаряй с “И ти ми липсваш", а с... “Идвам". На 25 май пусна честитка за рождения ден на Валерия с тяхна снимка и с нейно видео в лъскаво ламборгини, на задната седалка на което има подаръци. През юни Алексиев показа кадри от почивка с Валерия на Капри, на която присъства и близката ѝ приятелка от “Ергенът" Айлин Бобева. А видеа са запечатали моменти в самолет, в хеликоптер над морето, на яхта... 

Покрай най-актуалните кадри на Ваньо Алексиев и Валерия мнозина връщат лентата назад с “риалити" любовната ѝ история с пианиста Евгени Генчев, миналите отношения на богаташа с инфлуенсърката Цвети Василева, а други коментират разпалено и настоящата “любов, за която няма граници".

Ваньо Алексиев е роден през 1963 г. в Монтевидео (Уругвай), където баща му е бил консул в българското посолство. Валерия е с 35 г. по-млада от него. Доста преди тя да се роди, Алексиев основава транспортната си компания в България.

Бизнесменът Ваньо Алексиев се показа до нова суперскъпа кола, пред която позира гордо с новата си любима жена - победителката от “Ергенът 2" Валерия Георгиева, пише "24 часа". 


Още по темата: общо новини по темата: 763
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/128 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025
Супермоделът Хайди Клум: Изхвърлям червеите от организма си
15:00 / 07.08.2025
Иван Драмов: Ванга рядко правеше това
09:21 / 07.08.2025
Скандалите и забраните за пеене на емблематични български песни н...
08:57 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Предприемач: Цените на имотния пазар са изкуствено надути заради забавеното издаване на строителни разрешения
Предприемач: Цените на имотния пазар са изкуствено надути заради забавеното издаване на строителни разрешения
16:39 / 06.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Български футболисти в чужбина
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: