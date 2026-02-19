ИЗПРАТИ НОВИНА
Кикерезова: Най-доброто решение, което някога съм взимала. Само на час от София и на 10 минути от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:22
© Фейсбук
"Едни от най-близките ми приятелки са от Пловдив. Исках да ги почерпя за рождения ми ден, без да ги разкарвам до София и за това се разтърсих за приятно място в района. Избрах една съвсем нова сладкарница в град Стамболийски.

Искам да ви кажа, че това беше най-най-доброто решение, което някога съм взимала. Абсолютно всичко, което поръчахме, беше великолепно. На около час път от София е, от Пловдив е само на 10 минути, но от тогава, до сега, всеки ден се чудя как да си намеря път натам, за да опитам отново тортата с бял шоколад и малини.

За кроасана с маскарпоне, шоколад и вишни даже няма да отварям и дума, също както и за карамелената сфера с крокан. Имаше и коктейли, и шампанско, и много хубаво кафе.

Само съжалявам, че нямат филиал в София, за да може всеки ден да съм там, но се надявам, а им го и пожелавам, това да стане съвсем съвсем скоро", напика Ева Кикерезова, която наскоро стана на 40.


