|Кичка Бодурова: Нямам нищо против слуховете, че съм била любовница на Петър Младенов
С този въпрос бе сюрпризирана неприятно изпълнителката на "Едно бузуки пее“ по време на нейно телевизионно участие. Очевидно шокираната Кичка успя да запази самообладание, но беше явно, че темата и е крайно неприятна.
Тя побърза да отрече слуха от соцвремената и разказа как всъщност се е стигнало до познанството й с БКП величието и дългогодишен външен министър на Тодор Живков, което според нея години наред се украсявало и интерпретирало както на когото му е удобно.
"Аз знам за слуховете, че съм била любовница на Петър Младенов. Нямам нищо против, защото абсолютно мога да кажа, че е нямало такова нещо - заяви Бодурова. - Няколко мои колежки и колеги могат да потвърдят, че са ме канили на концерти, които сме изнасяли за правителството по време на комунизма. И да кажа как съм допуснала тази по-близка връзка с него - то не е връзка, а запознанство - подчерта тя.
Истината е, че по време на едно правителствено участие ме бяха сложили да седна до Петър Младенов. И той пита как си, що си. Аз казах, че баща ми е починал наскоро и че майка ми също е болна от рак. Тогава той ми каза: "Ела в кабинета ми“. Това го разказвам абсолютно точно както беше. И отидох в кабинета му и той каза, че е разговарял - не помня с кого, и че ако трябва, ще изпрати майка ми в Япония“, спомня си Кичка.
"Може да ме е харесвал. Много мъже са ме харесвали“, добави тя.
"Да, усетих от него по-внимателно отношение, но в момента, в който казах, че майка ми е болна, тогава от негова страна имаше едно просто човешко отношение. След това стенахме приятели“, обясни Бодурова.
Всъщност клюката за връзка на Кичка с Петър Младенов тръгва когато през соца излиза нейната първа дългосвиреща плоча с песни на "капиталистическия“ гръцки език и буквално взривява бедния български музикален пазар. Докато колежките й дори не си мечтаят за подобно нещо. Те само плахо превеждат западни хитове на родния ни език, а тя издава цели 12 песни на гръцки. Тогава именно в естрадната гилдия се заражда легендата, че това е станало благодарение на "висок човек" - и че "тайната" за излезлия й албум знаели само тя и Петър Младенов, които били любовници.
"Това не е вярно. Не той е дал разрешение за този албум. На мен просто ми позволиха“, категорична е Бодурова. "Аз отидох в "Балкантон", те знаеха, че работя на гръцки. И ми позволиха да го направя, а после продадоха тази плоча в целия соцлагер - в Съветския съюз, в Румъния и пр.“
Тя признава, че през годините е била преследвана, ухажвана и желана от много мъже, което е било част от живота и кариерата й, но често й е носело неприятности.
"Имала съм много спънки за това че съм се дърпала. Всички са ме харесвали, пък ми приписват разни работи Не е честно“, добави тя, пише HotArena.
