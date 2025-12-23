ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Киберпрестъпници източиха каталога на една от големите платформи за музика
Ударът е на хакерите от Anna"s Archive, които до момента бяха известни предимно с действията си по събиране и съхранение на книги и академични журнали - все така нелегална, но определено не толкова мащабна дейност.
"Преди време открихме начин да източим мащабно Spotify. Виждаме нашата роля в изграждането на архив, специално предназначен за запазването на музикалното наследство на човечеството от унищожение в резултат на природни бедствия, войни, съкращаване на бюджети и други катастрофи", пишат от Anna"s Archive, цитирани от money.bg.
И до момента са правени неоторизирани колекции от Spotify музика, но всичките са в пъти по-малки и са били с фокус върху най-популярните изпълнители. Сега идеята не е потребителите да могат да теглят отделни песни, а по-скоро да могат да се създават нови цялостни библиотеки.
От Spotify очаквано реагираха остро на новината, като определиха случилото се като пиратство и подчертаха, че са блокирали потребителските профили, използвани за източването на каталога им.
Духът обаче вече е пуснат от бутилката. Според Йоав Зимерман от компанията за правен софтуер Third Chair данните вече се разпространяват в различни P2P мрежи. "На теория, всеки може да създаде собствена безплатна версия на Spotify с музика до 2025 г.", написа той в LinkedIn.
И допълва: "Освен всичко друго, стана и драматично по-лесно за AI компаниите да тренират моделите си с модерна музика".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа
09:58 / 23.12.2025
Наш успешен бизнесмен днес става на 57
09:12 / 23.12.2025
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS