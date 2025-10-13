ИЗПРАТИ НОВИНА
Киара от Ергенът наново се учила да говори след триседмична кома
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10Коментари (0)756
©
Певицата Киара Маджарова, станала популярна най-вече с участието си в риалити шоуто "Ергенът", е споделяла за ужасяваща лична история.

Преди пет години младата жена е преминала през изпитание, което звучи като сюжет от филм, но е напълно реално. На едва 21 години блондинката се разболява тежко от менингит – диагноза, която за броени дни обръща живота й с главата надолу. Състоянието й се влошава дотолкова, че изпада в кома за цели три седмици.

"Абсолютно нищо не помня, било е нещо страшно. Когато се събудих, почти бях забравила да говоря. До такава степен ми бяха засегнати нервите и мозъкът", разказвала е изпълнителката.

След излизането от комата започва дълъг и мъчителен период на възстановяване. Година и половина Киара се учи отново да говори, да движи правилно мускулите си, да живее. Лекарите й дават минимални шансове да оцелее, но тя опровергава всички прогнози – с воля, вяра и подкрепата на близките си.

Сега Киара гледа на преживяното като на втори шанс. Старае се да живее пълноценно и да се наслаждава на всеки миг.


Още по темата: общо новини по темата: 1724
13.10.2025 bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Павел
Вежинов
13.10.2025 Вече не е тайна, папараци ги спипаха да се целуват на яхта
13.10.2025 На 50 тя стана майка на две деца, но никога не се омъжи
13.10.2025 В този филм Чарли Чаплин проговаря за първи път
13.10.2025 Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
13.10.2025 Зрителите не искат Йовица в "Ергенът: Любов в Рая"
Още новини от Любопитни новини:
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
Наша актриса ще черпи днес
08:30 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от др...
20:14 / 12.10.2025
Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието 
19:49 / 12.10.2025
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025

Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Статистика: