Кейт Мидълтън с жест към болницата, спасила живота й
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:47
©
Докато целият свят е в очакване да разбере как Кейт Мидълтън, принц Уилям и трите им деца – Джордж, Шарлот и Луи – ще прекарат предстоящите празници, принцесата на Уелс вече направи един изключително специален и "величествен“ подарък. 

Този жест обаче не е насочен към кралския двор, а към едно място, което е много специално за – онкологичния център, където тя премина своето лечение, сочи Hello.

43-годишната бъдеща кралица изпрати ранен коледен подарък до Онкологичния център "Оук“ в Сътън. Става дума за величествена коледна елха, която е била част от декорацията на нейната празнична служба "Заедно на Коледа“ в Уестминстърското абатство. Ослепителният смърч, украсен с помощта на дарители, вече посреща пациентите на входа на болницата, носейки светлина и утеха в трудните моменти.  

"Благодарим на Нейно Кралско Височество принцесата на Уелс за дарението на тази величествена елха. Тя е символ на споделената любов и надежда“, изказват благодарности от лечебното заведение в Instagram.

Връзката на Кейт с болницата "Роял Марсдън“, на която тя е патрон заедно с Уилям стана едно много познато място за Кейт през 2024 г. Това е мястото, където тя се изправи пред най-тежката си диагноза и премина през лечението си за рак. Принцесата използва всяка възможност, за да изрази своята огромна признателност към екипа, който се е грижил за нея.

Градината на спомените

Само преди броени дни Кейт посети и магичната градина "Ever After“ в Челси, която набира средства именно за този онкологичен център. Там, сред 30 000 осветени бели рози, всяка засадена в памет на загубен близък, пише Ladyzone.

"Всяко цвете, всяка светлина е спомен, събран заедно – светлина от споделена любов и надежда“, пише Кейт, подписвайки се лично с първата буква на името си.

За принцесата на Уелс тази Коледа явно е време за благодарност. Този "таен“ подарък под формата на елха не е просто декорация, а нейното лично послание към всички, които се борят с болестта днес – че не са сами и че светлината винаги си проправя път.


Статистика: