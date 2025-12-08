ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кейт Мидълтън облече старo сако
Принцесата на Уелс е известна с това, че обича да облича тоалети, които кореспондират с темата или повода на събитието. Спомнете си избора й на френската модна къща Dior по време на посещението на президента Еманюел Макрон през юли, или небесносиния пуловер Alexander McQueen в знак на подкрепа за украинския флаг през 2022 г.
Не е изненада, че за коледната служба в Уестминстърското абатство, Кейт избира подходящо празничен стил – рокля с горскозелено палто от Катрин Уокър, носено с яка от изкуствена кожа и черни велурени ботуши.
Кейт е известна и с навика си да носи дрехи от личния си гардероб, което е част от нейния устойчив подход към модата, припомня Vogue. Палтото е било носено за първи път по време на посещение в Ирландия през 2020 г., а след това отново за кралска влакова обиколка през декември същата година.
Докато в миналото за събитието Together at Christmas Кейт обикновено е избирала празнично бордо, тази година тя се спира на горскозеленото.
Този наситен нюанс е абсолютен тренд през зимата на 2025 г. Този цвят е популярен и в бързата мода наред с шоколадово кафявото. С избора си принцесата на Уелс доказва, че следи модните тенденции, въвеждайки ги елегантно и в кралския протокол.
По време на церемонията принцесата беше придружена от редица кралски особи, включително принц Уилям и трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис.
Кейт организира първата си коледна служба "Заедно на Коледа“ през 2021 г. в чест на отделни лица и организации, които подкрепиха своите общности по време на пандемията. Тази година в цялата страна се провеждат 15 общностни коледни служби, които предлагат – по думите на Кейт – "момент на колективно единство, възможност да отпразнуваме духа на общността и службата и да почетем видимите и невидимите връзки, които ни обединяват всички“, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2504
|предишна страница [ 1/418 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Адвокат нарече Петя Буюклиева "посредствена и с истеричен стил на...
08:38 / 08.12.2025
Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
22:43 / 07.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:35 / 07.12.2025
Световноизвестен пловдивчанин се завърна на победния път
18:47 / 07.12.2025
Анна-Шермин: Никога не съм правила секс за пари и не съм била инт...
16:27 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS