Кейт Мидълтън облече старo сако

© Кейт Мидълтън отново демонстрира безупречен усет към модата, избирайки актуален нюанс за традиционната си коледна служба "Заедно на Коледа“. С този избор тя не само показа празничен стил, но и потвърди тенденцията за най-актуалния цвят на сезона.



Принцесата на Уелс е известна с това, че обича да облича тоалети, които кореспондират с темата или повода на събитието. Спомнете си избора й на френската модна къща Dior по време на посещението на президента Еманюел Макрон през юли, или небесносиния пуловер Alexander McQueen в знак на подкрепа за украинския флаг през 2022 г.



Не е изненада, че за коледната служба в Уестминстърското абатство, Кейт избира подходящо празничен стил – рокля с горскозелено палто от Катрин Уокър, носено с яка от изкуствена кожа и черни велурени ботуши.







Кейт е известна и с навика си да носи дрехи от личния си гардероб, което е част от нейния устойчив подход към модата, припомня Vogue. Палтото е било носено за първи път по време на посещение в Ирландия през 2020 г., а след това отново за кралска влакова обиколка през декември същата година.



Докато в миналото за събитието Together at Christmas Кейт обикновено е избирала празнично бордо, тази година тя се спира на горскозеленото.



Този наситен нюанс е абсолютен тренд през зимата на 2025 г. Този цвят е популярен и в бързата мода наред с шоколадово кафявото. С избора си принцесата на Уелс доказва, че следи модните тенденции, въвеждайки ги елегантно и в кралския протокол.



По време на церемонията принцесата беше придружена от редица кралски особи, включително принц Уилям и трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис.



Кейт организира първата си коледна служба "Заедно на Коледа“ през 2021 г. в чест на отделни лица и организации, които подкрепиха своите общности по време на пандемията. Тази година в цялата страна се провеждат 15 общностни коледни служби, които предлагат – по думите на Кейт – "момент на колективно единство, възможност да отпразнуваме духа на общността и службата и да почетем видимите и невидимите връзки, които ни обединяват всички“, пише Ladyzone.