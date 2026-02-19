ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кейт Мидълтън е искала друго име за първородния Джордж
Нова биография разкрива, че изборът на името на първородния син на принц Уилям и Кейт Мидълтън далеч не е бил лесен. И още нещо – Кейт всъщност е имала съвсем друго име "на сърце“.
В книгата William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, която излиза на 10 март, кралският редактор Ръсел Майърс пише, че двойката е прекарала "часове“ в обсъждане на възможни имена. Те дори решили да не узнават пола на бебето преди раждането – което означавало, че трябвало да подготвят варианти и за момче, и за момиче.
Според публикувани откъси Кейт била силно привързана към името Александър за момче или Александра за момиче – име с кралска история и едно от средните имена на покойната кралица Елизабет II.
Уилям обаче имал различна емоционална нагласа. Той тайно се надявал първото им дете да бъде момиче и искал да отдаде почит на майка си, принцеса Даяна – вероятно чрез включване на името ѝ като второ.
Процесът по избора не бил само напрежение. Близък приятел подарил на двойката книга с бебешки имена, която те разлиствали с часове. Често стигали до пристъпи на смях, когато някой от тях предложел по-нестандартен вариант.
Разказва се, че Уилям дори се шегувал с екипа си, като уж сериозно предлагал имена като "Родни“ или "Греъм“, след което паузирал драматично… и избухвал в смях.
И все пак – защо Джордж?
На 22 юли 2013 г. се ражда малкият принц, който получава името Джордж Александър Луи. Смята се, че "Джордж“ е препратка към крал Джордж VI – бащата на кралица Елизабет II, управлявал Великобритания по време на Втората световна война.
В крайна сметка в името все пак остава и любимият на Кейт избор – Александър – макар и като второ име.
По-късно семейството се разраства с принцеса Шарлот Елизабет Даяна (2015) и принц Луи Артър Чарлз (2018) – имена, които също носят силна символика и почит към кралската история
