|Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Пред Мон Дьо певицата каза, че целта на завръщането й в музикалната сфера е да стане номер едно или в най-лошия случай - да бъде в първата тройка.
"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше. Ако не бях прекъснала, сега можеше да съм на друго ниво“, сподели звездата.
Тя призна, че през годините често е била подценявана: "Много хора сигурно си казват – тя е руса, значи е тъпа! Хайде да не се хваля, но IQ-то ми е доста високо.“
Преживяла е сериозен бизнес провал: "Имах бизнес, който не провървя въобще. Излъгах себе си, банкрутирах. Не трябваше да съм толкова самоуверена.“
